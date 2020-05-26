Fatih sondaj gemisi Karadeniz geçişine hazır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,"Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek." dedi.
26 Mayıs 2020, Salı 18:24 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geminin, İstanbul Boğazı geçişi için hazır olduğunu aktardı. Paylaşımında geminin Karadeniz seferi için hareket edeceğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek."
https://twitter.com/fatih_donmez/status/1265267265433411584
AA
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