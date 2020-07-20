Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların ardından sondaj için Karadeniz'e giden Fatih gemisinin çalışmalarına başladığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dönmez, "İlk sondaj Tuna-1 lokasyonunda başladı" ifadelerini kullandı.
Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Varsa mutlaka bulacağız."
https://twitter.com/fatih_donmez/status/1285123675491045376?cxt=HHwWgMC0oZHL1tUjAAAA
BUNLARI DA OKUYUN