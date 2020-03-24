Ekonomi Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

Ekonomi

Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.

24 Mart 2020, Salı 20:13 Son Güncelleme:
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Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi. Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta demirleyen ve havanın kararmasıyla ışıklarını açan Fatih, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekti. Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek. Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

AA

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