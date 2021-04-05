Türkiye Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı

Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı

Türkiye

Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı

Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e hareket etti.

05 Nisan 2021, Pazartesi 23:30 Son Güncelleme:
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından Fatih sondaj gemisine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Filyos Limanı’ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası’ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1’e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak." ifadesi kullanıldı.

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.

AA

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