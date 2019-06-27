Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ne zaman açılacak? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) bazı şeritler kapatıldı. Bu nedenle trafik bir hayli yoğun... Mağdur olan vatandaşlar diğer köprüleri kullanmak zorunda kalırken "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ne zaman açılacak?" sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.