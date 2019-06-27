Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ne zaman açılacak?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) bazı şeritler kapatıldı. Bu nedenle trafik bir hayli yoğun... Mağdur olan vatandaşlar diğer köprüleri kullanmak zorunda kalırken "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ne zaman açılacak?" sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 4 şerit kapatıldı. Köprüde bakım ve asfalt çalışması yapılıyor. Bu köprüyü kullananlar trafikte kalırken yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşıyor.
Çalışma 52 gün sürecek ve halk "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ne zaman açılacak?" sorusuna cevap arıyor.
FSM NE ZAMAN AÇILACAK?
Çalışmalara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" denildi.