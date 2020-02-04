Türkiye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişindeki kaza trafiği kilitledi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişindeki kaza trafiği kilitledi

Türkiye

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişindeki kaza trafiği kilitledi

Yola çıkacaklar dikkat. TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde meydana gelen trafik kazası trafiği kilitledi. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

04 Şubat 2020, Salı 15:21 Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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