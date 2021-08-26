Fatih Sultan Mehmet köprüsü kapatılacak mı? FSM köprüsündeki bakım çalışması ne kadar sürecek? soruları özellikle sosyal medyada çıkan söylentilerin ardından bir anda İstanbulluların gündemine oturmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet köprüsünde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı ve tartışmalara son noktayı koydu…

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ KAPATILACAK MI?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar esnasında köprü trafiğinin hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütüleceği bildirildi.

FSM KÖPRÜSÜNDEKİ BAKIM ÇALIŞMASI NE KADAR SÜRECEK?

FSM’deki çalışmaların 900 gün süreceği ve köprünün trafiğe kapatılacağı söylentileri gün içinde sosyal medyada hızla yayılmıştı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, FSM köprüsünün askı halatlarının değiştirilmesi çalışmalarının ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacağı belirtildi.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YAPILDI?

Fatih Sultan Mehmet köprüsü İstanbul’da, Kavacık il Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprüdür.

Yapımına 4 Ocak 1986'da başlanılan FSM köprüsünün ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, genişliği 39 m, orta açıklığı 1.090 m, denizden yüksekliği 64 m'dir.

Köprünün inşaatına 4 Ocak 1986 tarihinde başlanılmış ve halen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer almaktadır. Bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde Başbakan Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır.