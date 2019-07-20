27 Haziran'da FSM Köprüsü'nün Kocaeli istikameti ulaşıma kapatılarak başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor. Ulaştırma Bakanı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün tüm şeritlerinin ulaşıma açılacağı tarihi açıkladı. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde çalışmalar ne zaman bitiyor? FSM Köprüsü’nde son durum!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)’ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Köprüdeki çalışmalarda son durum bugün havadan görüntülendi. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.

Çalışmaların son bölümünde 'Taş Mastik Asfalt' dökülerek şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler ulaşıma açılacak. Açılışla birlikte, köprünün Edirne yönündeki diğer 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Ekipler, çalışmalarını 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız sürdürüyor.