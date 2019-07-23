Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan bakım, onarım çalışmaları devam ediyor. Kapatılan dört şerit yeniden trafiğe açıldı. Son kat asfalt ve şerit çizme çalışmalarının ardından dün gece açılan 4 şeritle eş zamanlı olarak bu kez kuzey tarafta bulunan 4 şerit trafiğe kapatıldı ve çalışmalar yeniden başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar internette sıklıkla Köprüdeki çalışmalar ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmalar ne zaman bitecek? sorularını aratıyor. Ulaştırma Bakanı FSM Köprüsü ile ilgili tarihi açıkladı. İşte detaylar…

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit Turan köprüdeki çalışmaların Kurban bayramı öncesinde tamamlanmasının planladığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Köprüdeki çalışmalarda son durum bugün havadan görüntülendi. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.