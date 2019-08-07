İstanbul dev maçın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Önce köprüye UEFA Süper Kupa finalinin tanıtım bayrağı asıldı, daha sonra Vodafone Park'ın etrafı afişlerle donatıldı

FİNALE 1 HAFTA

14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının da bulunduğu UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı. DHA