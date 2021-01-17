Türkiye Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 29 Şubat 2021 olarak açıklandı.

17 Ocak 2021, Pazar 17:40 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak. Adayların 15.01.2021-29.01.2021  tarihleri  arasında rektörlüğün Personel  Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerektiği bildirildi. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak.

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