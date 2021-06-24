Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı yapacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 24.06.2021-08.07.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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