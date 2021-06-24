Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alımı yapacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır. Adayların 24.06.2021 - 08.07.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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