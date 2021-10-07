Türkiye Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Türkiye

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

07 Ekim 2021, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Adayların 07.10.2021 - 21.10.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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