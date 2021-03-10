Türkiye Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

10 Mart 2021, Çarşamba 16:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır"açıklaması yapıldı. 

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