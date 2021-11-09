Futbol Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu

Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu

Futbol

Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1’inci Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Serhat Gülpınar’la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.

09 Kasım 2021, Salı 00:48 Son Güncelleme:
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Son olarak aynı ligde Bursaspor’u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, başkan Mehmet Uz’un katıldığı törenle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Tekke, kariyerinde daha önce 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında da Denizlispor’da görev yapıp takımı kümede tutmuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA) 

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