Son olarak aynı ligde Bursaspor’u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, başkan Mehmet Uz’un katıldığı törenle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Tekke, kariyerinde daha önce 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında da Denizlispor’da görev yapıp takımı kümede tutmuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)