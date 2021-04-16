Adana Demirspor’un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da katılımıyla Asri Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal’ın tabutunu Terim, Ağar ve yakınları omuzladı. Demirdal’ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

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