Fatih Terim, Arda Turan için açık kapı bıraktı

"Özel hayat başka, futbol başka"

Fatih Terim, Arda Turan'la ilişkilerine değinip, "Arda Turan ile özel hayattaki ilişkimiz ile futboldaki ilişkimiz farklı. Bunu ayıralım. Arda önemli bir oyuncu. Galatasaray için önemli bir figürdü" dedi.

"Futbolu burada bırakmalı"

Arda'nın Galatasaray'a dönüşüyle ilgiliyle açık kapı bırakan Fatih Terim şunları söyledi: "Nasıl olur bilmiyorum. Ancak Arda, futbolu Galatasaray’da mı bırakmalı? derseniz, oyum evet olur. Arda Turan iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray da kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Bana göre Arda Turan futbolu Galatasaray’da bırakmalı. Biri hak edecekse bu Arda Turan’dır"









"Eski havayı yakalamak lazım"

Fatih Terim, Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyeti ve takım uyumuyla ilgili “Elmander, Melo veya Ujfalusi, başkaları gibi, herkes geliyor ve bizimle beraber oluyor, bu önemli. Bu havayı, bu atmosferi yakalamak lazım. 3 kupada oynamak, sadece Türkiye Ligi oynamaktan zor, bunu kabul edelim. Haftada 1’e dönünce biz de kendimize bakalım” dedi.



