Maçı kazanamamaları ihtimalini değerlendiren hoca, "Derbide kazanamazsak geçeriz kenara, oyuncularımızla Beşiktaş'ı alkışlarız. Tebrik eder, öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde de devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir" açıklamasını yaptı.