Fatih Terim 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Oyunu kontrol ettiklerini söyleyen Terim, son 3 maç kaldığını ve hepsini kazanmak istediklerini belirtti.
Futbol Fatih Terim: Beşiktaş'ı yenemezsek kenara geçip alkışlayacağız
Cumartesi günü 20:30'da başlayacak Beşiktaş derbisini değerlendiren Terim, "Üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz, aksi takdirde yüzde 1 bile ümidin kalmayacağı bir maç olacak" dedi.
Maçı kazanamamaları ihtimalini değerlendiren hoca, "Derbide kazanamazsak geçeriz kenara, oyuncularımızla Beşiktaş'ı alkışlarız. Tebrik eder, öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde de devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir" açıklamasını yaptı.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Galatasaray, Beşiktaş'ı nasıl yener? Mehmet Demirkol yorumladı