Futbol Fatih Terim: Beşiktaş'ı yenemezsek kenara geçip alkışlayacağız
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Fatih Terim: Beşiktaş'ı yenemezsek kenara geçip alkışlayacağız

Futbol

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının mucizelere kaldığı son 3 haftada, Beşiktaş artık şampiyonluğa çok yakın. Fatih Terim de Beşiktaş'ın TT Stadyumu'nda şampiyonluk ilan etmesi halinde kenara geçip alkışlayacaklarını söyledi.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 10:05 Son Güncelleme:
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Fatih Terim 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Oyunu kontrol ettiklerini söyleyen Terim, son 3 maç kaldığını ve hepsini kazanmak istediklerini belirtti.

Cumartesi günü 20:30'da başlayacak Beşiktaş derbisini değerlendiren Terim, "Üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz, aksi takdirde yüzde 1 bile ümidin kalmayacağı bir maç olacak" dedi.

Maçı kazanamamaları ihtimalini değerlendiren hoca, "Derbide kazanamazsak geçeriz kenara, oyuncularımızla Beşiktaş'ı alkışlarız. Tebrik eder, öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde de devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir" açıklamasını yaptı.

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