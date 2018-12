Fatih Terim: Birçok transfer yapmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 kaybedilen Porto maçının ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.

İnanması zor bir maç oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi serüveninin sonuna geldik. Sevindik, üzüldük, kızdık, bağırdık, çağırdık, heyecanlanıp isyan da ettik ama şimdi başka sayfa açma zamanı. İnanması çok zor bir maçtı. Skoru kabullenmek mümkün değil. İnsanların hayatında unutamayacağı maçlar vardır. Porto’da olanları da unutmadık ama o maçın da üzerinde oldu bu karşılaşma.

Bu nasıl kaçar dediğimiz çok pozisyon var ama 2 atakta yediğimiz 3 gol de var. Bunlar bireysel hatalarımızdan oldu. Muslera’nın yere yattığını hatırlamıyorum. Böyle bir ortamda bu maçı kaybetmek, bir de Schalke’den kötü haber gelseydi, bizim için inanılmaz bir yıkım olurdu.

Bir tek teselli buluyorum, uzun zamandır özlemini duyduğumuz bir mücadele vardı sahada. Uzun zamandır beklediğimiz bir mücadeleydi bu. Umarım bugünkü mücadelemizi Avrupa Ligi’nde devam ettiririz, orada yen ibir sayfa açıp bir yerlere gideriz. Seyirciyle yüksek tempoda, o ritim içinde birleşip, burayı rakiplere dar etmek istiyoruz.

Bir ara aklıma Real Madrid maçı geldi. 3-3 olsa, 4-3 de olurdu 5-3 de olurdu. Ben mağlubiyeti kabullenmeyen bir adamım. Oyuncularımı mağlubiyette tebrik ettiğim çok azdır. Ama bugün Porto’yu hapsetmeleri, istekleri, futbol adına ortaya koydukları, şahsi hatalar hariç beni çok memnun etti. Böyle bir Galatasaray istiyoruz. Bazen kelimeler mağlubiyetinizi ifade etmez, anlatamazsınız. Bugün eskiye bir dönüş olarak ’Böyle oynayın, mağlup olun. Formanızı böyle terletin, bütün Galatasaraylılar’ın istediği bu’ diyorum ve bunun gerisine düşmelerini istemiyorum.





Oyuncularıma teşekkür ederken, bir teşekkür de UEFA çalışanlarına etmek istiyorum. Bize özel olarak hizmet eden tüm sponsorlarımıza da sonsuz teşekkürler. Her daim yanımızda olan, duasıyla, varlığıyla bizleri onurlandıran, her halükarda bizi destekleyen büyük Galatasaray taraftarına da sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fatih Terim, "Ocak ve Temmuz iki aşamalı olarak bakıyoruz transfere. Çok fazla sayıda transfer yapabiliriz.Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Ben zaman zaman bu mesajları da verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Sadece santrfor değil, bazı mevkilerin de değişmesi gerek. Bizim tarafımızdan hepsi tespit edilmiştir." şeklinde konuştu.

MELO VE SNEİJDER

Sezon başında Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayali hatırlatılan Terim, "Hayalsiz bir şey olmaz. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde hangi ölçüde başarılı olmamız gerektiğini dürüst kelimelerle izah ettim. Eğer Porto karşısında orada 10 pozisyona girip topu sokamıyorsak, burada yenemiyorsak, Schalke’de maça 1-0 mağlup başlıyorsak, kendimizi Avrupa Ligi’nde gördüğümüzü söylemeliyiz. Melo ve Sneijder’e gelince tabii ki gülümserim. İkisinin de Galatasaray’da hizmetleri olmuştur, ilişkilerimiz de devam ediyor. Eğer onların burada olması gereken bir ortam olursa, bundan herkesin haberi olur. Tabii ki onları duyunca gülüyorum, çok güzel bir şey. Beni çok gülerken görmüyorsunuz, daha ne istiyorsunuz" dedi.

AYNI KADROYU 2 KEZ OYUNA SÜRMEDİK

Kaçan gollerin sebebi sorulan başarılı teknik direktör, "Vuruş tekniği diye bir şey var. Bunun dışında psikoloji olabilir. Biz penaltılardan 15-16 puan verdik, penaltıyla puan alamıyoruz. Bugünden tek kar kalan şey oyun. Oyunun kontrolünün bizde olması önemliydi. Sağlı, sollu, merkezden, uzun pas, kısa pas gibi aklınıza gelecek her şeyi yaptık. Zaten bunu diğer maçlarda oynayabilseydik, gruptan biz çıkardık. Sakatlık ve cezalılar yüzünden maalesef aynı 11’i iki kez sahaya süremedik. Bizde rotasyon mecburi oldu. İstemesek de yapmak zorundayız. Büyük emekle getiriyorsunuz, rakibi oradan çıkarmıyorsunuz, ama hiç beklemediğiniz anda farklı oluyor. Bunun altından 3-2’yle kalkmak kolay bir şey değil. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet dediğimiz bir gün. Birçok Galatasaraylı’nın evine ‘Neden yenemedik’ diyerek gittiğini düşünüyorum. Bu sene için çok da garipsemiyorum. Aklınıza gelecek her türlü gariplik geliyor başımıza. Ama ben her zaman ‘Allah beterinden korusun’ diyen birisiyim. Sürpriz gelmiyor bana bu durum" diye konuştu.