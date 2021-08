Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda, 1-1´in rövanşında deplasmanda İskoçya temsilcisi St. Johnstone’u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Özellikle ilk yarıda pozisyon vermeden 1-1 girmek... Demek ki kornerlere, yan toplara biraz daha dikkat edeceğiz. Çünkü kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Bugünün artısı söylediğimiz ya da düşündüğümüzde pas trafiğini sahada hem de çabuk şekilde kullanılması. Bol pozisyon bulduk.

Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü goller yiyen Galatasaray, bugün daha bir takım halinde, daha beraberce oynamayı yüksek seviyede tutan bir Galatasaray vardı. Oyunu domine ettik. Çok pozisyona girdik. Katılacak arkadaşlarımız olacak. Ayrılacak arkadaşlarımız olacak. Turu geçmek için bizim önemliydi. Oyunu domine ederek geçmek daha bir zevk verdi.

Kendi düşüncemizi ortaya koyarak, çok gol pozisyon bulduk ve deplasmanda baya gol attık. Turu geçmek moral açısından önemliydi. Bizim oyuncularımıza moral verecektir. Bazı şeyleri düzelteceğiz. Bazı şeyleri de tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

"FEGHOULI İLE KONUŞMAMIZ GEREKİYORMUŞ DEMEK Kİ"

Sofiane Feghouli hakkında bir basın mensubunun sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "Bizde beraber şampiyon yaşadığımız bir oyuncu ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz ihtiyacımız olan oyuncu ile oynamaya devam ediyoruz. Feghouli´yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Feghouli ile beraber biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki. Beraberce bir sohbetimiz oldu. Uzun zamandır olması gereken bir şeydi. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı.

Feghouli´yi kazanabilirsek; kazanacağız ama oynarken de değişiklikler olabilir. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Futbol dinamik bir oyun. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsek, bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Deplasmanlar olacak. Çarşamba pazarlar, pazartesiler olacak. Her oyuncuya ihtiyacımız olacak. İstediğimiz Feghouli olursa, böyle olursa sevinirim de. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnumum. Bazılarının daha yukarıya çıkması lazım" diyerek cevap verdi.

"KEREM DAHA İYİ OLACAK"

Galibiyete büyük katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Terim, "Kerem ile ilgili gerek teknik olarak, gerek atletizm olarak performans hocalarımızla programımız var. Özel çalışmaları da var. Dinliyor o da. O önemli. İkinci yarı ile ilk yarı oldukça farklı.

İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Hatası olacak. Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli hal oluyor. Seviyoruz onu. Hep beraber onu da kolluyoruz diğer genç oyuncularımız gibi. Daha da iyi olacak. Özellikle pas oyunu iyi oynayabilen Kerem çok daha fazla fark yapabilir" açıklamasında bulundu.

DHA