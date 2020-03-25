Fatih Terim corona virüs tweet'i ile Türk spor tarihine geçti
Fatih Terim'in corona virüse yakalandığını açıkladığı tweet, sevenlerini korkutmuştu. Terim corona virüs tweet'i ile Türk spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımına imza atmış oldu.
25 Mart 2020, Çarşamba 11:27 Son Güncelleme:
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23 Mart günü Fatih Terim, resmi twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Galatasaray'ın patronu bu tweet'i ile sevenlerini hem korkutmuş hem de birleştirmişti.
Fatih Terim'e destek olmak için #birlikteyeneceğiz adlı bir video serisi başlatan sevenleri, hocanın bu tweet'ini de beğeni, retweet ve yorum yağmuruna tuttu.
Sürekli artan sayıların mevcut hali şöyle: 503 bin beğeni, 62 bin retweet ve 93 bin yorum.
Bu istatistikler, Türk futbol tarihinin twitter'daki en yüksek istatistikleri. En çok etkileşim alan tweet olarak kayıtlara geçen Fatih Terim'in corona virüs tweet'inden önce rekor, yine Fatih Terim'e aitti.
https://twitter.com/fatihterim/status/1242164379161964550
Terim'in Galatasaray'a tekrar döndüğü gün attığı "Nerede kalmıştık?" tweet'i 334 bin beğeni almıştı.
https://twitter.com/fatihterim/status/943934216177319936