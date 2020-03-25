23 Mart günü Fatih Terim, resmi twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Galatasaray'ın patronu bu tweet'i ile sevenlerini hem korkutmuş hem de birleştirmişti.

Fatih Terim'e destek olmak için #birlikteyeneceğiz adlı bir video serisi başlatan sevenleri, hocanın bu tweet'ini de beğeni, retweet ve yorum yağmuruna tuttu.

Sürekli artan sayıların mevcut hali şöyle: 503 bin beğeni, 62 bin retweet ve 93 bin yorum.

Bu istatistikler, Türk futbol tarihinin twitter'daki en yüksek istatistikleri. En çok etkileşim alan tweet olarak kayıtlara geçen Fatih Terim'in corona virüs tweet'inden önce rekor, yine Fatih Terim'e aitti.

Terim'in Galatasaray'a tekrar döndüğü gün attığı "Nerede kalmıştık?" tweet'i 334 bin beğeni almıştı.



