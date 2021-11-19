Fatih Terim Fenerbahçe derbisindeki kadro tercihini büyük ölçüde belirledi. Sadece ileri üçlüyü netleştirmeyen Terim, maç gününe kadar tüm opsiyonları değerlendirecek. Oyuncuların antrenman performansları ve taktik sadakatleri de bu tercihte belirleyici olacak. Ancak Terim'in derbi için belirlediği bir plan, kadro tercihi için de önem teşkil ediyor.
Fanatik'in haberine göre, Fatih Terim oyuncularına derbi maçında "Kaleyi gördüğünüz yerde vurun" talimatı verdi. Fenerbahçe'nin zayıf noktası olarak Berke Özer'i belirleyen tecrübeli hoca, genç kalecinin uzaktan şutlarla ve sekecek toplarla baskı altına alınmasını istiyor.
Bu konuda özellikle Cicaldau'ya çok güvenen Terim, Rumen oyuncudan rakip ceza alanı çevresinde gezinmesini ve şut fırsatı yaratmasını istedi.
Terim ayrıca Morutan, Babel, Aanholt ve Mostafa gibi güçlü şut çekebilen oyuncularını da kullanabilir.
Galatasaray'a bahsi geçen şut opsiyonlarını yaratacak ve oyunu kuracak isimse Sofiane Feghouli olacak. Performansını nihayet artıran Cezayirli yıldız, derbide takımın beyni olacak.
Hücumda ise Kerem'in yeri garanti ancak Diagne, Mostafa, Morutan, Halil ve Babel beşlisinden sadece ikisi ilk 11'e girme şansı yakalayabilecek.
Terim ve ekibine göre Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu ise duran toplar olacak. Hem kornerlere hem de ceza sahası çevresinden yapılacak serbest vuruşlara karşı özel savunma çalışmaları yapan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da kornerlerden gol atamama hastalığını rafa kaldırmayı hedefliyor. Bu nedenle antrenmanın bir bölümünün de köşe atışlarına ayrıldığı öğrenildi.
Ayrıca Galatasaray'da 3 alternatif plan olduğu iddia ediliyor. Sabah gazetesindeki habere göre Terim, kale, defans ve orta saha konusunda kararını verdi ancak son 3'lüde kararsız. 3 alternatif plan şöyle:
A planı: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Mostafa
B planı: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Morutan, Halil
C planı: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Morutan, Mostafa