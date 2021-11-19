Terim ve ekibine göre Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu ise duran toplar olacak. Hem kornerlere hem de ceza sahası çevresinden yapılacak serbest vuruşlara karşı özel savunma çalışmaları yapan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da kornerlerden gol atamama hastalığını rafa kaldırmayı hedefliyor. Bu nedenle antrenmanın bir bölümünün de köşe atışlarına ayrıldığı öğrenildi.