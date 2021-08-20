Fatih Terim: Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazanmak isterdik biraz yorgunluğumuz çıktı ortaya. Buna rağmen İstanbul'da Allah'ın izniyle turu geçeceğimize inanıyoruz. Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır." dedi.

Sarı kırmızılı teknik adam eleştirilen takımda oyuncuların olacağına işaret ederek, "Oyuncularımdan memnunum Galatasaray takımı şu an gerektiğinde preste yapıyor. Süresi uzun değildi sadece. Üçüncü deplasmana gidiyoruz biraz da oradan tolerans tanımak lazım." diye konuştu.

Marcao'ya 8 maç ceza verilmesine ilişkin fazla konuşmak istemediğini belirten Terim, "Yarın başkanımızın basın toplantısı var geniş şekilde konuşacaktır. 8 maç bir ceza. Üstünde fazla durmaya gerek yok maç esnasında olmuş sonrası olmuş. Kurullara gönderenlerle ilgili benim düşüncelerim belli. Bu sene fazla bu konulara girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle stoper bölümünde sıkıntıları bulunduğunu anlatan Terim, "Daha doğru yerlere transfer yapacağız. Eylülü o yüzden işaret ediyorum. Yoksa eylülde şunu alacağız demiyorum. Gedson'u başkaları da istiyor ama Benfica'nın şu an vermeyeceğini düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok. Biz üç kupada gideceğimize göre burada oynayan da alternatifte birbirine yakın olmalı. Bazı yerlerde bu eksiklikler var bunları gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Arda'ın sakatlandığı pozisyonu da yorumlayan Terim, futbolcunun durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra daha netlik kazanacağını vurguladı.

Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ise 1-1 sonuçtan memnun olduğunu ancak İstanbul'daki rövanş maçının zor geçeceğini bildiklerini söyledi.

AA



