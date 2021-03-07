Fatih Terim: Gerekirse zemine göre oynayacağız

Maç programının yoğunluğundan ötürü kadroda değişikliklerin olmasının normal olduğunu belirten Terim, "3 günde 1 oynamamız bazı oyuncu değişikliklerini zorunlu kılıyor. Daha zinde, daha hazır oyuncularla oynayıp hem de eğer hazır olabiliyorsa bütün oyuncuları hazır tutma niyetindeyiz. O yüzden değişiklikler var. Saracchi, hazır olduğunu söyledi. Sivasspor'un açık oyunda etkili oyuncuları var. Feghouli büyük ihtimalle oyunun ilerleyen dakikalarında bizimle olabilir. O yüzden değişiklikler bu yönde. Kim değişirse değişsin Galatasaray'ın anlayışı değişmeyecek." dedi.

"GEREKİRSE ZEMİNE GÖRE OYNAYACAĞIZ"

TT Stadı'nın zemininin bozukluğuna da dikkat çeken Terim, gerekirse zemine göre oynayabileceklerini belirtirken "Sivasspor'un direnci yüksek. Bizim en büyük rakibimiz önce Sivasspor, sonra zemin. O yüzden inşallah zeminin azizliğine uğramadan, oynayınca ne hale gelecek bilmiyorum. Gerekirse zemine göre oynayacağız ilerleyen dakikalarda." diye konuştu.



