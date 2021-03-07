Futbol Fatih Terim: Gerekirse zemine göre oynayacağız

Fatih Terim: Gerekirse zemine göre oynayacağız

Futbol

Fatih Terim: Gerekirse zemine göre oynayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Türk Telekom Stadı'nın zemininin oyun planlarını değiştirebileceğini belirtti.

07 Mart 2021, Pazar 20:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Maç programının yoğunluğundan ötürü kadroda değişikliklerin olmasının normal olduğunu belirten Terim, "3 günde 1 oynamamız bazı oyuncu değişikliklerini zorunlu kılıyor. Daha zinde, daha hazır oyuncularla oynayıp hem de eğer hazır olabiliyorsa bütün oyuncuları hazır tutma niyetindeyiz. O yüzden değişiklikler var. Saracchi, hazır olduğunu söyledi. Sivasspor'un açık oyunda etkili oyuncuları var. Feghouli büyük ihtimalle oyunun ilerleyen dakikalarında bizimle olabilir. O yüzden değişiklikler bu yönde. Kim değişirse değişsin Galatasaray'ın anlayışı değişmeyecek." dedi.

"GEREKİRSE ZEMİNE GÖRE OYNAYACAĞIZ"

TT Stadı'nın zemininin bozukluğuna da dikkat çeken Terim, gerekirse zemine göre oynayabileceklerini belirtirken "Sivasspor'un direnci yüksek. Bizim en büyük rakibimiz önce Sivasspor, sonra zemin. O yüzden inşallah zeminin azizliğine uğramadan, oynayınca ne hale gelecek bilmiyorum. Gerekirse zemine göre oynayacağız ilerleyen dakikalarda." diye konuştu.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sinan Gümüş....Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bir süre oynayamayacak


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe Samatta faciasını ucuz atlatacak: Gidiyor