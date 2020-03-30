Fatih Terim hastaneden taburcu edildi
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim corona virüs nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Terim'in yattığı hastaneden resmi açıklama yapıldı ve 66 yaşındaki teknik adamın taburcu edildiği açıklandı. Fatih Terim'in tedavisi evde devam edecek.
30 Mart 2020, Pazartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklama şu şekilde:
"Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir."
https://twitter.com/livhospital/status/1244581917992853505