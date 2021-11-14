Futbol Fatih Terim hatasına kızdığı İsmail Çipe'yi oyundan alıp binaya gönderdi

Fatih Terim hatasına kızdığı İsmail Çipe'yi oyundan alıp binaya gönderdi

Futbol

Fatih Terim hatasına kızdığı İsmail Çipe'yi oyundan alıp binaya gönderdi

Galatasaray milli arada Bursaspor ile hazırlık maçı oynadı. Maçta büyük bir hata yapan İsmail Çipe, Fatih Terim tarafından ilk yarı sonunda oyundan alındı.

14 Kasım 2021, Pazar 11:10 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın memnun olunmayan iki yedeğinden biri İsmail Çipe. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulan Çipe, hatasıyla Fatih Terim'i çıldırttı.

3-0 giden maç aniden 3-2 olunca Terim küplere bindi.

Galatasaray'ın yediği gollerden birinde İsmail Çipe, pas hatası yapıp topu rakibe gönderdi. Pozisyon golle sonuçlanınca Terim, oyuncusuna çok kızdı.

İkinci yarıya çıkamayan İsmail Çipe, oyundan alınıp kulüp binasına gönderildi.

Galatasaray'ın yedek kalecileri İsmail Çipe ve Fatih Öztürk, Muslera'nın yokluğunda bekleneni verememişti.

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