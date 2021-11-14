Galatasaray'da Fernando Muslera'nın memnun olunmayan iki yedeğinden biri İsmail Çipe. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulan Çipe, hatasıyla Fatih Terim'i çıldırttı.

3-0 giden maç aniden 3-2 olunca Terim küplere bindi.

Galatasaray'ın yediği gollerden birinde İsmail Çipe, pas hatası yapıp topu rakibe gönderdi. Pozisyon golle sonuçlanınca Terim, oyuncusuna çok kızdı.

İkinci yarıya çıkamayan İsmail Çipe, oyundan alınıp kulüp binasına gönderildi.

Galatasaray'ın yedek kalecileri İsmail Çipe ve Fatih Öztürk, Muslera'nın yokluğunda bekleneni verememişti.