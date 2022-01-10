Futbol Fatih Terim ile Burak Elmas görüşmesi çok kısa sürdü! Açıklama bekleniyor

Fatih Terim ile Burak Elmas görüşmesi çok kısa sürdü! Açıklama bekleniyor

Futbol

Fatih Terim ile Burak Elmas görüşmesi çok kısa sürdü! Açıklama bekleniyor

Galatasaray'da bugün Fatih Terim ile Burak Elmas'ın görüşmesi merakla bekleniyordu. Terim ile Elmas görüşmesi sadece 15-20 dakika görüştü. Terim binadan ayrılırken yönetimin görüşmesi sürüyor.

10 Ocak 2022, Pazartesi 13:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da olağanüstü yönetim toplantısı yapıldı. Fatih Terim'in de katılarak Başkan Burak Elmas'la görüşme yaptığı öğrenildi. Kısa süren görüşme yaklaşık 15-20 dakika sürdü.

Görüşmenin çok kısa sürmesi Galatasaray cephesinde panik yarattı. Kısa süren görüşmenin ardından konuşan Milliyet yazarı ve A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Çok kısa bir görüşme demek ya 'ayrılık' ya da 'hiç sorun yok' demek" yorumunu yaptı.

Yönetimin toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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