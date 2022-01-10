Fatih Terim ile Burak Elmas görüşmesi çok kısa sürdü! Açıklama bekleniyor
Galatasaray'da bugün Fatih Terim ile Burak Elmas'ın görüşmesi merakla bekleniyordu. Terim ile Elmas görüşmesi sadece 15-20 dakika görüştü. Terim binadan ayrılırken yönetimin görüşmesi sürüyor.
10 Ocak 2022, Pazartesi 13:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da olağanüstü yönetim toplantısı yapıldı. Fatih Terim'in de katılarak Başkan Burak Elmas'la görüşme yaptığı öğrenildi. Kısa süren görüşme yaklaşık 15-20 dakika sürdü.
Görüşmenin çok kısa sürmesi Galatasaray cephesinde panik yarattı. Kısa süren görüşmenin ardından konuşan Milliyet yazarı ve A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Çok kısa bir görüşme demek ya 'ayrılık' ya da 'hiç sorun yok' demek" yorumunu yaptı.
Yönetimin toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
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