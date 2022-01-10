Galatasaray'da olağanüstü yönetim toplantısı yapıldı. Fatih Terim'in de katılarak Başkan Burak Elmas'la görüşme yaptığı öğrenildi. Kısa süren görüşme yaklaşık 15-20 dakika sürdü.

Görüşmenin çok kısa sürmesi Galatasaray cephesinde panik yarattı. Kısa süren görüşmenin ardından konuşan Milliyet yazarı ve A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Çok kısa bir görüşme demek ya 'ayrılık' ya da 'hiç sorun yok' demek" yorumunu yaptı.

Yönetimin toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.