Fatih Terim ile Ryan Donk 'koronavirüs selamlaşması' yaptı

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesinde çalışmalar sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlarına devam eden Galatasaray da gündemin ana maddesi olan koronavirüsten bağımsız kalamadı.

Antrenman sahasına çıkan oyuncularını teker teker karşılayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle Ryan Donk'la yaptığı 'dirsek selamlaşması' ile dikkatleri çekti.

Koronavirüsün en çok bulaşma şekli olan tokalaşma, öpüşerek selamlaşma ve ten teması, yetkililer tarafından kesinlikle önerilmiyor.

Avrupa'daki birçok ülkede de futbol maçı öncesi yapılan seremonilerde futbolcuların tokalaşması yasaklanmıştı.

Fatih Terim'in Jean Micheal Seri ve Mario Lemina ile tokalaşıp, Ryan Donk'la dirsek tokalaşması yapması ise iki ismin arasındaki bir şaka olarak yorumlandı.