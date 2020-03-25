Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede gözetim altında tutulan Fatih Terim, ‘’İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum’’ dedi.
25 Mart 2020, Çarşamba 20:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fatih Terim'in paylaşımı:
O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.
Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.