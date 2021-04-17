Fatih Terim kararını verdi! Seçim olmazsa...

Galatasaray Yönetimi, seçim tarihi olarak 22 Mayıs gününü açıkladı. Ancak Galatasaray kulislerinde seçimin bu tarihte yapılma ihtimalinin koronavirüs önlemleri nedeniyle oldukça zor olduğu konuşuluyor. Seçimin eylül ayında yapılma ihtimalinin daha gerçekçi olduğu dile getiriliyor. Seçim, mayıs ayında yapılmazsa Mustafa Cengiz yönetimi bu seçimin yapılacağı tarihe kadar görevine devam edecek. Bu olasılıkla birlikte yeni sezon planlaması da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi tarafından yapılacak.

TÜM PLANLAR BELİRLENDİ

Akşam'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde bitiyor. Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemdeki açıklamalarından dolayı oldukça rahatsız. Seçim mayıs ayında yapılmazsa tecrübeli teknik adam, Cengiz yönetimiyle çalışmak istemiyor. Mustafa Cengiz belirlenen seçim tarihine kadar istifa ederse o zaman da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak başkanlık görevine devam edecek. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Teknik Direktör Fatih Terim'in nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.