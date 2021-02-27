Fatih Terim kazanan kadroyu bozmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 26’ncı haftasında deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ilk 11’inde değişikliğe gitmedi. Alanya deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılan kadro, BB Erzurumspor karşısında da sarı kırmızılı takım adına galibiyet aradı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed ilk 11’i ile çıktı.

FALCAO VE FEGHOULI KADRODA

Galatasaray’ın 2 Ocak’ta oynadığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Radamel Falcao ile 24 Ocak’taki Yeni Malatyaspor müsabakasında sakatlanan Sofiane Feghouli, tedavi süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte uzun sürenin ardından geniş kadroda yer aldı. İki yıldız oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

MUSLERA, SÜPER LİG’DE TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig´de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti. Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig´in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.

URUGUAYLI YILDIZA FATİH TERİM’İN ELİNDEN PLAKET

Galatasaray’ın takım kaptanı Fernando Muslera, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giymesiyle birlikte sarı kırmızılı takımla 300’üncü lig maçına çıkma başarısı gösterdi. Bu maçla birlikte Süper Lig´de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanını elde eden Fernando Muslera’ya müsabaka öncesinde teknik direktör Fatih Terim plaket takdim etti. Plaket takdimi sırasında stat ekranlarında Muslera’nın eski görüntüleri yayınlandı.

DHA