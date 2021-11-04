Fatih Terim Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuştu: Kötü bir gol yedik
UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
04 Kasım 2021, Perşembe 23:54 Son Güncelleme:
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İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
Lider olmak her zaman bir avantaj demektir. Her sonuca göre yine lideriz. Onu da koruyarak sonuna kadar gitmek en büyük isteğimiz.
Tabela hariç her şeye olumlu bakabiliriz. Yenilen golden sonraki reaksiyon iyi. Sekiz tane pozisyonumuz var, kaleyi tutan şutumuz yok neredeyse. Bunu değiştirmeliyiz, böyle de gol yememeliyiz. Kötü bir gol yedik. Yediğimiz golü seyrettim. Ancak uğraşırsak bu golü yiyebiliriz. Atamadıklarımız da kolay pozisyonlarmış.
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