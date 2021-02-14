Fanatik'teki habere göre, Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i daha etkili kullanmak için oyuncusuna yeni görevler verecek. Takıma çabuk ısınan ve attığı gollerle uyum sürecini 3 maçta atlatan Mostafa, antrenmanlarda da isteneni veriyor. Terim'in uzun süredir ısrarla istediği oyuncu, neden bu kadar istendiğini gösterdi. Fatih Terim, oyunun sıkıştığı anlarda Mostafa'ya uzun toplar atılmasını istiyor.
Futbol Fatih Terim Mostafa Mohamed'i böyle kullanacak: Havada ve karada!
Diagne, Falcao, Babel ve Oğulcan ileride oynarken yeterince hava topu alamadıkları için geriden oyun kurulamayan maçlarda top duvara çarpmış gibi geri dönüyordu. Ancak Mostafa, rakip stoperleri yıpratan ve hava toplarını alan bir oyuncu. Terim isteği doğrultusunda Mostafa, topları özellikle Onyekuru'nun ayağına ya da koşu yoluna indirecek.
Bunun haricinde ise Mostafa'nın etkili ve sert şutları da bir diğer tehdit unsuru. Terim, oyuncusuna 'kaleyi gördüğünde vur' talimatı verdi. Mostafa hem sert hem de isabetli şutlarını kullanarak gol bulabilir ya da seken topları hücum hattındaki diğer arkadaşları golle sonuçlandırabilir.
Fatih Terim'in hücum opsiyonları açısından elini güçlendiren Mostafa, 3 maçta 3 gole ulaştı.
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