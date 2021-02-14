Bunun haricinde ise Mostafa'nın etkili ve sert şutları da bir diğer tehdit unsuru. Terim, oyuncusuna 'kaleyi gördüğünde vur' talimatı verdi. Mostafa hem sert hem de isabetli şutlarını kullanarak gol bulabilir ya da seken topları hücum hattındaki diğer arkadaşları golle sonuçlandırabilir.

Fatih Terim'in hücum opsiyonları açısından elini güçlendiren Mostafa, 3 maçta 3 gole ulaştı.