Fatih Terim neşteri vurdu! Yıldızlar kızağa...

Süper Lig'in 28. haftasında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü karşısında ummadığı mağlubiyet alan Galatasaray'da müthiş galibiyet serisi son bulmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının ardından hakemlere ve VAR hakemlerine tepki göstermişti. Ancak 2-1'lik yenilginin faturası sadece hakemlere çıkmadı. Bir süredir kazanan takımı bozmamaya çalışan tecrübeli teknik adam, bu kez kaybeden takımda önemli değişiklikler yapacak.

MOHAMED'İN YERİNE FALCAO

Fatih Terim, Pazar günü Demir Grup Sivasspor karşısında kart cezalısı Mohamed'in yerine Falcao ile oyuna başlamayı düşünüyor. Devre arası transfer döneminde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında kadroya katılan Gedson Fernandes, formsuz görüntüsü nedeniyle dinlendirilecek. Etebo'yu da kızağa çekecek olan deneyimli hoca, merkezde Taylan ile Belhanda'yı birlikte sahaya sürmenin hesapları içinde.

Ayrıca son maçta oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren Feghouli de, sağ açıktaki yerine geri dönecek. Savunmada da DeAndre Yedlin'in yedeğe çekilmesi ve Martin Linnes'in oynatılması düşünülüyor.Ancak Terim, Ömer Bayram'ın da sol bekteki grafiğinden memnun değil. Saracchi ve Emre Taşdemir'den birinin, Sivasspor maçına yetişmesi durumunda ilk 11'e girebileceği ifade ediliyor. Aksi takdirde solda Linnes, sağda Yedlin kurgusu da gündemde. Tecrübeli teknik adam, antrenman performansı ve sağlık durumlarına göre bu isimler hakkında bir karar verecek. Luyindama'nın da Sivas mücadelesine kadar hafif sakatlığını atlatıp, 11'e dönmesi bekleniyor. Fanatik



