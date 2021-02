Her ne kadar Mbaye Diagne transferi sonrasında West Bromwich biraz hareketlense de İngiliz otoritelere göre 24 maçta sadece 13 puanı olan İngiliz ekibinin Premier Lig'de kalma şansı düşük. West Bromwich'in küme düşmesi halinde kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya dönecek. Yarım sezonluğuna gelen Gedson Fernandes ile Etebo'nın takımda kalması zor görünürken tecrübeli hoca, Okay ile uzun vadeli orta sahayı güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Okay'ın Celta'ya dönmek yerine Galatasaray forması giymesini istiyor. Kiralık oyuncuların tam takıma alışmışken ayrılmasından hoşnut olmayan Terim, yöneticilerden, Yokuşlu'nun bonservisiyle kadroya katılmasını talep ederken bu konuda İspanyol ekip ile sürekli temas halinde olunduğu belirtiliyor.

"OKAY BİZE GELMEK İSTEDİ"

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında istemiş, hatta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Kendisi bize gelmek istedi. Kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" demişti.

Altay altyapısından yetişen ve Kayseri forması giyen Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya transfer oldu. Bu sezon devre arasında da West Brom'a kiralandı..

Galatasaray, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Okay'ı 3-4 milyon milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun Galatasaray'a gelmek istemesi avantaj olarak görülüyor.