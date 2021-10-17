Galatasaray'da bir süredir sakatlığı süren Sacha Boey, milli arada iyileşti. Fransız sağ bek Konyaspor maçı için neredeyse tamamen hazır duruma geldi ancak Fatih Terim, oyuncusunu riske ederek bir kez daha sakatlanmasına sebebiyet vermek istemiyor.

Önceki iyileşme döneminde oynatma konusunda acele edilen Boey, tekrar sakatlanmıştı.

Terim, bu kez Boey'yi Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarına saklayacak.