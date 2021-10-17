Fatih Terim Sacha Boey'yi Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarına saklıyor
Galatasaray'da sezonun iyi anlamda en sürpriz performansını Sacha Boey vermişti. Sadece 1 milyon euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı takımdaki kariyerine çok iyi başlayarak dikkatleri üzerine çekti. Son maçlarda ise sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Boey, iyileşti. Ancak oyuncu bugün riske edilmeyecek.
17 Ekim 2021, Pazar 12:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da bir süredir sakatlığı süren Sacha Boey, milli arada iyileşti. Fransız sağ bek Konyaspor maçı için neredeyse tamamen hazır duruma geldi ancak Fatih Terim, oyuncusunu riske ederek bir kez daha sakatlanmasına sebebiyet vermek istemiyor.
Önceki iyileşme döneminde oynatma konusunda acele edilen Boey, tekrar sakatlanmıştı.
Terim, bu kez Boey'yi Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarına saklayacak.
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