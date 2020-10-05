Fatih Terim sahayı neden terk etti?

Maç seyircisiz olduğu için basın tribününde bulunanların net şekilde duyduğu bu cümlenin ardından Terim'e herhangi bir ceza verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Tecrübeli teknik adam maç içerisinde Kasımpaşalı oyuncuların çok zaman geçirdiği ve uzatmanın daha fazla olması gerektiği düşüncesindeydi.