Futbol Fatih Terim sahayı neden terk etti?

Fatih Terim sahayı neden terk etti?

Futbol

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçın uzatma dakikalarında Fatih Terim, maçı bırakıp soyunma odasına gitmişti. Çok konuşulan bu hareketin oyunculara bir tepki olduğu düşünülürken gerçek neden ortaya çıktı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 10:18 Son Güncelleme:
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Fatih Terim, Kasımpaşa-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında sahayı terk ederek erkenden soyunma odasına gitmişti. Oldukça keyifsiz ve gergin görünen 67 yaşındaki teknik adamın kendi oyuncularının oynadığı kötü oyuna tepki olarak içeri gittiği düşünülürken asıl neden ortaya çıktı.


Maç içerisinde de sık sık hakemlere itiraz eden Terim, verilen uzatma süresin tepki gösterdiği için sahayı terk etti.

4. hakeme "5 dakika mı uzatma verdiniz?" diye soran Terim, "Evet hocam" cevabını alınca "Alın o zaman kendiniz oynayın" diyerek soyunma odasına gitti.

Maç seyircisiz olduğu için basın tribününde bulunanların net şekilde duyduğu bu cümlenin ardından Terim'e herhangi bir ceza verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Tecrübeli teknik adam maç içerisinde Kasımpaşalı oyuncuların çok zaman geçirdiği ve uzatmanın daha fazla olması gerektiği düşüncesindeydi.

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