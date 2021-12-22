Fatih Terim Selçuk İnan'ı arayıp uyardı ama işe yaramadı
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a konuk olduğu maçta sarı kırmızılıların kulübesinde ilginç anlar yaşandı. O anlar Fanatik'in kamerasına takıldı.
22 Aralık 2021, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray, Adana Demirspor'a 2-0 yenildiği maçta kötü bir oyun sergilemişti. Demirspor'u bir türlü açamayan ve gol bulamayan Galatasaray, üst üste yediği gollerle geriye düşmüştü.
O anlarda Fatih Terim'in kulübedeki yardımcısı Selçuk İnan'ı arayıp taktik verdiği ve uzun uyarılar yaptığı görüldü. İnan, Terim'in direktiflerini teker teker not edip saha içine aktarmaya çalıştı.
Ancak bu uyarılar sonuç getirmedi ve Galatasaray oyuna ortak olamadı.
Fatih Terim, Antalyaspor maçında da cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Tecrübeli hocanın cezası Giresunspor maçıyla bitecek.