Galatasaray, Adana Demirspor'a 2-0 yenildiği maçta kötü bir oyun sergilemişti. Demirspor'u bir türlü açamayan ve gol bulamayan Galatasaray, üst üste yediği gollerle geriye düşmüştü.

O anlarda Fatih Terim'in kulübedeki yardımcısı Selçuk İnan'ı arayıp taktik verdiği ve uzun uyarılar yaptığı görüldü. İnan, Terim'in direktiflerini teker teker not edip saha içine aktarmaya çalıştı.

Ancak bu uyarılar sonuç getirmedi ve Galatasaray oyuna ortak olamadı.

Fatih Terim, Antalyaspor maçında da cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Tecrübeli hocanın cezası Giresunspor maçıyla bitecek.