Fatih Terim sosyal medyadan kendisine küfreden kişiye 20 bin liralık dava açtı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 13:51 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.'nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfür ettiği öne sürüldü. Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek.
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