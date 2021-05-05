Fatih Terim'in avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.'nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfür ettiği öne sürüldü. Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek.



