Futbol Fatih Terim TFF başkanlığını düşünüyor! Ümit Davala'dan çok konuşulacak açıklamalar
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Fatih Terim TFF başkanlığını düşünüyor! Ümit Davala'dan çok konuşulacak açıklamalar

Futbol

Fatih Terim TFF başkanlığını düşünüyor! Ümit Davala'dan çok konuşulacak açıklamalar

Galatasaray'da geçen sezon sonuna kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.

19 Kasım 2021, Cuma 00:49 Son Güncelleme:
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Ümit Davala, "Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim. O sezon şampiyon olmuştuk. Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık. Eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara. Hasan Şaş, bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten lavaboya gidip istifra etti." dedi.

Terim'in TFF başkanlığını düşündüğünü ifade eden Davala, "Fatih Hoca, TFF'ye başkan olarak da düşünülmeli. Bunu kendisi de düşündü. İleride olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz." dedi.

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