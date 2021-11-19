Ümit Davala, "Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim. O sezon şampiyon olmuştuk. Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık. Eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara. Hasan Şaş, bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten lavaboya gidip istifra etti." dedi.

Terim'in TFF başkanlığını düşündüğünü ifade eden Davala, "Fatih Hoca, TFF'ye başkan olarak da düşünülmeli. Bunu kendisi de düşündü. İleride olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz." dedi.