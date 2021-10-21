Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile bu akşam 22.00'de karşılaşacak. Moskova'da ve İstanbul'da saat dilimleri aynı. İkisi de saat olarak GMT (Greenwich Ortalama Zamanı) +3 dilimini kullanıyor. Dolayısıyla maç, yerel saatle gece yarısı 00.00'da bitmiş olacak. Bu durum Fatih Terim'in tepkisini çekti.
Futbol Fatih Terim UEFA'yı topa tuttu! 'Kararı anlamak mümkün değil'
"TFF'yi eleştiriyoruz ama..."
Basın toplantısında UEFA'nın maç saatlerini yerel saatlere göre ayarlaması gerektiğini söyleyen Terim, "Moskova'da şu anda saat 18.00. Demin yoğun kar yağışı da başladı. Ve biz yarın 22.00'de oynayacağız. Geç bir saat. Biz bazen TFF'yi bu tip konularda eleştiririz ama UEFA'nın da bu kararını anlamak çok güç, hiç anlayamadık" dedi.
"Spartak 17.00'de oynuyor"
Bugün Spartak Moskova ile Leicester City maçı var. 17.00'de başlamış. Onlar oynamıyor olsa tamam ama demek ki olabiliyor. Yerel saatlere göre maç ayarlanabiliyor yani. Biz neden kar yağışı olan bir yerde geç saatte oynuyoruz? UEFA'nın maç saatlerini oynandığı yere göre ayarlaması lazım, bunu da söylemiş olalım.
"Kazanırsak ocak ayını görürüz"
Bu grubu Şampiyonlar Ligi grubu olarak isimlendiriyorum ve her şey olabilir. Çok önemli kulüpler var, biz de onlardan biriyiz. Böyle baktığımızda kazanmanın bizi çok öne götüreceği aşikar. Bu maçı kazanırsak, ilk 3'ü garantilemiş oluruz ve Allah'ın izniyle Ocak ayını görürüz.
Soru: Rakip hoca Markus Gisdol sizi tilki'ye benzetti, ne dersiniz?
Tilki, kurt! Bakalım, öyle gidiyoruz. (Gülerek) Benim hakkımdaki düşünceleri için teşekkür ederim. Kendisini Almanya'dan tanıyorum, iyi bir hoca. Teknik direktör değişiklikleri takımlara olumlu yansır, bizler de Gisdol göreve geldikten kısa bir süre sonra bu değişimi gördük. 'Kurt Hoca' tanımı ise tecrübeli anlamında olmalı. Kendisi de başarılı ve tecrübeli bir hoca.
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