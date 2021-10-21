"TFF'yi eleştiriyoruz ama..."

Basın toplantısında UEFA'nın maç saatlerini yerel saatlere göre ayarlaması gerektiğini söyleyen Terim, "Moskova'da şu anda saat 18.00. Demin yoğun kar yağışı da başladı. Ve biz yarın 22.00'de oynayacağız. Geç bir saat. Biz bazen TFF'yi bu tip konularda eleştiririz ama UEFA'nın da bu kararını anlamak çok güç, hiç anlayamadık" dedi.