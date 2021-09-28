Milliyet'ten Nevzat Dindar, Fatih Terim'in hangi eleştiriye çok içerlediğini yazdı. Özellikle "Kırıldım. Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray’la ilgili de. Futbolda vefa yok, dün yok biliyoruz ama ne oluor?" cümlesine dikkat çekilen haberde şu detaylar verildi.
Futbol Fatih Terim 'Üzüldüm ve kırıldım' demişti: Hangi sözlere içerlediği ortaya çıktı
Fatih Terim, özellikle "Çağ dışı futbol oynatıyor" ve "Takım taktik çalışmıyor" eleştirilerine karşı çok büyük kırgınlık yaşıyor. Bu eleştiriyi haksız ve ağır bulan tecrübeli hoca, kendi kurduğu ekibin çağa uygun olduğuna inanıyor.
Rakip analizi ve antrenman metotları konusunda mevcut futbol dünyasına ayak uydurduğunu düşünen Terim'in basın toplantısındaki sözlerinin ardında bu eleştirilerin yattığı öğrenildi.
Fatih Terim'in taraftar gruplarının paylaşımları, Galatasaraylı spor yazarlarının fikirleri ve camianın içindeki isimlerden gelen eleştirileri dikkate aldığı ve bunlara da içerlediği bildirildi.
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