Milliyet'ten Nevzat Dindar, Fatih Terim'in hangi eleştiriye çok içerlediğini yazdı. Özellikle "Kırıldım. Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray’la ilgili de. Futbolda vefa yok, dün yok biliyoruz ama ne oluor?" cümlesine dikkat çekilen haberde şu detaylar verildi.