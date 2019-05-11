Fatih Terim: Yetiştik, yakaladık, geldik, geçtik

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Teknik Direktör Fatih Terim her şeye rağmen önemli puan aldıklarının altını çizdi. Terim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Oyunun sahada enteresan gelgitleri oldu. İlk yarıda penaltıyı atsak, iki farklı öne geçsek, oyun kopabilirdi. Devre sonu bize yakışmayan bir gol yedik. Rakibin fırsatları vardı. İkinci yarı tam ele almışken şok bir gol daha yedik. Ardından maçı bırakmayan, devam eden bir Galatasaray izledik. İki gol daha oldu ve üç puan ile gidiyoruz. Bu bize bir avantaj ve kredi daha sağladı. Her şeye rağmen moral ve puan önemli. Oyuncularımı bırakmadıkları için kutluyorum. Şimdi tamamen konsantrasyonumuzu kupaya çeviriyoruz. İş kolay değil. Pazara kadar iki maç oynayacağız. 9 günde seyahat, deplasman, hava değişimi. İnşallah Galatasaray hepsinden alnının hakkı ile çıkacaktır.”

"EMRE İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Emre Akbaba'nın sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Terim, "Oyuncumuz hastanede. Çok üzgünüm. Talihsiz bir şekilde 5 ay bizden ayrı kaldı. Aynı anda olayı jest ve mimiklerden anladık. Emre için, Galatasaray için çok üzgünüz. Emre, dönmek için çok çaba harcadı, çalıştı. Böyle durumlarda Allah beterinden saklasın diyoruz. Her şerde bir hayır vardır" diye konuştu.

Şampiyonlukla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Çok fazla yorumlarda konuşmamıştık. Ben hep söylüyordum. Matematiksel olarak olayın içindeysek bir umut vardır. Vazgeçmemiz mümkün değil. Yetiştik, yakaladık, geldik, geçtik. Averajla da olsa. Oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray camiası bundan sonra daha çok sarılacaktır bu işe" ifadelerini kullandı.

İHA