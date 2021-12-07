Fatih Terim yine değiştiriyor: Diagne bir adım önde

Kadro seçimi

Kadrodaki bir diğer değişiklik de orta sahada gerçekleşecek. İtalya'da çift forvet yerine orta alanı kalabalık tutmak isteyen Fatih hoca, forvet arkasında Morutan ile Feghouli'yi değişmeli olarak kullanmayı düşünüyor. Kerem'in sol çizgideki yeri hazır. Merkezde de yine Berkan ve Taylan ikilisinin görev yapması bekleniyor. Cicaldau ise rahatsızlığı sebebiyle bir süre daha takımdaki yerini alamayacak.