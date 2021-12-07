Fatih Terim yine değiştiriyor: Diagne bir adım önde

Galatasaray, 9 Aralık Perşembe günü Lazio'nun konuğu olacak. Yenilmemesi halinde grubu lider bitirecek olan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde namağlup ilerliyor. Lazio maçı kadrosunu netleştirmeye çalışan Fatih Terim, forvette Diagne-Mostafa-Halil seçeneklerini değerlendiriyor.
Antrenmanlarda Mbaye Diagne'nin bir adım önde olduğu görüldü ve Lazio gibi katı savunma uygulayan sert bir rakibe karşı Diagne gibi güçlü, sert bir oyuncunun tercih edileceği öğrenildi.
Eğer Mostafa yedek kalırsa, Galatasaray bu sezonki üst üste iki maç aynı forvetle oynamama geleneğini sürdürecek. Forvet hattında Halil, Diagne ve Mostafa seçenekleri olan Terim, her maç ayrı bir kadroyla çıkıyor.
Afrika Uluslar Kupası için şans istiyor
Senegalli forvetin, ocak ayında başlayacak Afrika Kupası'na gidebilmek için kendisini yeniden göstermek istediği ve Terim'den şans beklediği öğrenildi.
Kadro seçimi
Kadrodaki bir diğer değişiklik de orta sahada gerçekleşecek. İtalya'da çift forvet yerine orta alanı kalabalık tutmak isteyen Fatih hoca, forvet arkasında Morutan ile Feghouli'yi değişmeli olarak kullanmayı düşünüyor. Kerem'in sol çizgideki yeri hazır. Merkezde de yine Berkan ve Taylan ikilisinin görev yapması bekleniyor. Cicaldau ise rahatsızlığı sebebiyle bir süre daha takımdaki yerini alamayacak.