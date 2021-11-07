Galatasaray, geçen sezon ligde 5 puan kaybettiği Vavacars Karagümrük karşısında, sakatlıkları bulunan Arda ve Boey’den yoksun mücadele edecek.

Teknik direktör Fatih Terim’in, hafta içi Lokomotiv Moskova karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de üç değişiklik yapması bekleniyor.

Van Aanholt’u dinlendirip, sol bekte Ömer’e şans verecek olan Terim, hafif sakatlığı bulunan Feghouli’nin yerine de Babel’i oynatacak.

Ayrıca orta sahada Morutan’ın yerine Emre Kılınç görev alacak. Karagümrük’te de cezalı Luckassen yok.