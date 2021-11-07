Fatih Terim'den 3 değişiklik
Galatasaray bugün saat 16.00'da Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Fatih Terim'in kadroda 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Feghouli, Aanholt ve Morutan'ın 11'de olmayacağı öngörülüyor.
07 Kasım 2021, Pazar 10:04 Son Güncelleme:
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Galatasaray, geçen sezon ligde 5 puan kaybettiği Vavacars Karagümrük karşısında, sakatlıkları bulunan Arda ve Boey’den yoksun mücadele edecek.
Teknik direktör Fatih Terim’in, hafta içi Lokomotiv Moskova karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de üç değişiklik yapması bekleniyor.
Van Aanholt’u dinlendirip, sol bekte Ömer’e şans verecek olan Terim, hafif sakatlığı bulunan Feghouli’nin yerine de Babel’i oynatacak.
Ayrıca orta sahada Morutan’ın yerine Emre Kılınç görev alacak. Karagümrük’te de cezalı Luckassen yok.
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