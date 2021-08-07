Galatasaray’ın son 10 yılda kazandığı 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğunda aslan payına sahip olan kaleci Fernando Muslera, 2021-22 sezonuna kötü başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 5-1 kaybedilen PSV Eindhoven maçında 2 basit hata yaparak gole sebep olan Uruguaylı file bekçisi, önceki gün St. Johnstone ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan Avrupa Ligi maçında da kritik bir hata yaptı.

Aytaç Kara’nın geri pasında, araya giren Kane’i düşürerek hem penaltıya sebep olan hem de kırmızı kart gören Muslera’ya bu kötü gününde sahip çıkan isim, teknik direktör Fatih Terim oldu.

MAÇLAR NEDENİYLE ÇOK AZ TATİL YAPABİLDİ

Terim, maçta gördüğü kırmızı kartın ardından büyük üzüntü yaşayan ve moralsiz olan Muslera’ya, takım arkadaşlarının önünde seslenip “Sonuna kadar arkandayım” mesajını verdi. Antrenman öncesi yaptığı konuşmada Muslera’nın, Süper Lig’de sezonun bitmesinin hemen ardından Copa America’da mücadele eden Uruguay Milli Takımı’nın kalesini koruduğunu ve dolayısıyla yeterince dinlenemediğini hatırlatan Terim, “Ben ve tüm Galatasaraylılar her zaman olduğu gibi sana güveniyoruz. Moralini bozmadan yoluna devam etmeni istiyorum” dedi.

TERİM’DEN AYTAÇ KARA’YA MORAL DESTEĞİ

Fatih Terim, PSV Eindhoven ve St. Johnstone maçları nedeniyle moralsiz olan futbolcularının toparlanması için büyük çaba sarf ediyor.

Oyuncularıyla toplantı yapan Terim, “Toparlanacağız, ayağa kalkacağız” dedi. Terim ayrıca, St. Johnstone maçındaki performansları nedeniyle tartışılan Aytaç, Ömer ve Muhamed ile özel görüşerek moral verdi. (Spor Arena)