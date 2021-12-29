Galatasaray son dönemde Fatih Terim'in yardımcı ekibine yeni bir ismi dahil etmek istiyor. İlk başta yabancı olacağı söylenen yeni yardımcı için daha sonra bazı yerli isimler de gündeme geldi. Henüz netleşen bir durum yok ve Fatih Terim, Denizlispor maçının ardından ismi geçenlerden Francesco Farioli ile ilgili konuştu.
Futbol Fatih Terim'den Francesco Farioli ve Ergün Penbe açıklaması
"Bana olan saygısını biliyorum"
Gelen bir soru üzerine Farioli'yi değerlendiren Terim, şunları söyledi:
Benim böyle bir şeyden haberim yok. Yalanlar sırayla gidiyor. Ben adamcağızla maç haricinde hiç görüşmedim. Bizim maçlara geldiğini biliyorum. Bana olan saygısını biliyorum. Bize katkı vereceğine inandığım bir şey olursa kapımız açık.
"Teknik direktör yetiştirmediğimi söyleyenler..."
Önceki pazar günü NTV'de Kırılma Anı programına katılan eski Galatasaraylı Ergün Penbe, Fatih Terim için "Yetiştirdiği teknik direktör var mı?" demişti. Terim, o konuya da cevap verdi. İşte o sözler:
Yardımcılık görevi için birçok kişinin adı geçiyor. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayıyla da birleştirenler oldu.
"Kimse tek başına yapamaz"
Arkadaşlar 50 senedir Türk futbolunun her kademesinde bulundum. Çok kalabalık ekiplerle çalışıyoruz ve baktığınız zaman en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan, birçok ilki yapan, yeni ortaya konan bir çok şeyin altında Fatih Terim yazıyor. Bir insanın bu başarıları bu kadar uzun süre tek başına yapması mümkün mü? Demek ki arkasında büyük bir ekip var.
"Yardımcılarımı hiç beğenmezler zaten"
Bir şeyler başarmak için çalışan insanları haksız yere eleştirmek dünyanın en kolay işi. "Teknik direktör yetiştirmiyor" diyenlere söyleyecek kelime bulamıyorum. Anlamakta da güçlük çekiyorum. Dünyanın hangi takımında "teknik direktör yetiştirmek" diye bir şey var? Bu konu neden bizle gündeme geliyor? Zaten benim yardımcı antrenörlerimi de hiç beğenmezler.
Başkanla bugün görüşecekler.
Ha, takviye olur mu, olur; neden olmasın. Katkı verebilecek herkese kapımız açık. Başkanla yarın görüşeceğiz. O kadar çok konu var ki konuşulacak... Biz neredeyiz bu konular nerede.
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