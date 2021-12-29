"Yardımcılarımı hiç beğenmezler zaten"

Bir şeyler başarmak için çalışan insanları haksız yere eleştirmek dünyanın en kolay işi. "Teknik direktör yetiştirmiyor" diyenlere söyleyecek kelime bulamıyorum. Anlamakta da güçlük çekiyorum. Dünyanın hangi takımında "teknik direktör yetiştirmek" diye bir şey var? Bu konu neden bizle gündeme geliyor? Zaten benim yardımcı antrenörlerimi de hiç beğenmezler.