Fatih Terim, koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmemiş olmasını sert bir dille eleştirirken, futbolcularına sahip çıktı.

Golsüz derbinin ardından soyunma odasında öğrencilerine iki gün izin verdiğini açıklayan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

Sakin olun, merak etmeyin. Sağduyu galip gelecektir ve yetkililer hepimizin beklediği kararı verecektir. İki gün ailenizle beraber dinlenin. Ligi, şampiyonluğu, futbolu düşünmeyin. Futbol hiçbir insanın canından daha önemli değildir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bizim ülkemizde de maçlar ertelenecektir. Bizden haber bekleyin.

Fanatik'in haberine göre Terim, futbolcuların hepsiyle tek tek konuşuyor. Sık sık öğrencilerini arayıp hem onlarla hem de aileleriyle ilgili bilgi alıyor. Son olarak Fatih hoca, sağlık ekibinden salgına karşı önlemleri bir an olsun gevşetmemelerini istedi.