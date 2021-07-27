Fatih Terim, PSV maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Maçla ve transferlerle ilgili konuşan Terim, Gedson Fernandes transferi için karamsar konuştu.

Terim, "Benfica son söz olarak oyuncuyu göndermeyeceklerini söyledi" dedi.

Terim ayrıca Berkan Kutlu ve Morutan transferi için gelen soruya şu cevabı verdi.

İsim isim gidersek bitmez. Morutan iyi bir oyuncu, çok beğeniyorum. Makul bir paraya gelirse 'yok' demeyiz. Zevk verecek bir oyuncu. Bize haber de göndermiş, güzel. Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu yani onun abileri daha önce burada herkese keyif verdi. Ancak bundan sonra 15 günde, 30 günde bir beraber kahvaltı yapalım. Siz sorun ben cevaplayayım. Diğer haberler gizli kalsın. Çünkü transferde işler bir yere kadar gizli kalmalı.

Terim ayrıca maçın ilk 11'ini de açıkladı: